17 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

64 года назад (1960) родился АБСЕМЕТОВ Марат Оралбаевич –директор музея имени С. Сейфуллина, ученый, доктор исторических наук, профессор.

Фото: e-history.kz

Родился в городе Балхаш.

Окончил факультет журналистики КазГУ им С. М. Кирова.

Трудовая деятельность: редактор общественно-политических передач Джезказганского областного телевидения (1983-1984); главный редактор газеты «Огни Жайрема» (1984-1987); научный сотрудник Института литературы и искусства им. Мухтар Ауэзова (1987-1993); заведующий отдела научного наследия Института Востоковедения, проректор университета «Алаш», директор научно-информационного центра Казахско-Американского университета (КАУ) (1993-1999); начальник учебного центра Финансовой Академии и Таможенного комитета РК, главный редактор республиканского научно-экспертного журнала «Таможенный вестник» и газеты «Кеден-Gustoms» (1999-2006); независимый директор, член Совета директоров телерадиокомплекса Президента РК (2007-2009); заместитель генерального директора Национального архива РК (2009-2011); генеральный директор Национального архива РК (2011-2016); председатель Евро-Азиатского географического общества РК (2016-2017); член городской ономастической комиссии акимата Астаны (2010).

52 года назад (1972) родился АСЕНОВ Арман Турсунбаевич - начальник Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, актер, заслуженный деятель Казахстана, лауреат премии Союза молодежи Казахстана, обладатель спортивного «Оскара» (США, Атлантик-Сити).

Фото: novoetv.kz

Родился в городе Веймаре (Германия).

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1995); Высшие режиссерские курсы МФРК им. С. Эйзенштейна (г. Москва), организатор кинопроизводства, культурных и массовых программ (1998); Государственный финансовый институт (2000).

Трудовая деятельность: актер, продюсер АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова» (1995-2002); генеральный директор, кинопродюсер РПО «Казкинопрокат» (2002-2006); заместитель директора Дворца Республики, г. Алматы (2006-2007); директор Дворца «Жастар», г. Астана (2007-2010); независимый директор, член Совета директоров АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова, генеральный продюсер Национального продюсерского центра «Байтерек» (2010-2014); первый вице-президент АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова (2014-2015); генеральный продюсер первого Национального киносериала «Қазақ Елі» (2015-2016); директор ТОО «Дворец Республики», кинопродюсер (2017-2019); президент киностудии «Казахфильм» (2019-2020); сотрудник Государственного центра поддержки национального кино;

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасыныңтәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының ҚарулыКүштеріне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «177 ООСПН «Мусульманский батальон» (2011), «Қазақстанполициясына 25 жыл» (2017), «Қазақстан Республикасы құқық қорғауәскеріне 25 жыл» (2017), им. Бауыржана Момышулы (2016); знаками отличия «Кайсар» I и II степени (2008).

46 лет назад (1978) родился ЖУГУНИСОВ Жаслан Есенгалиевич - заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию имени М. Оспанова, врач общей практики; Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, юрист.

Трудовая деятельность: менеджер ТОО «Рамазан» г. Актобе (2001); директор ТОО «Тянь-Шань Актобе» (2004-2006); помощник прокурора, старший помощник прокурора г. Актобе, начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Актобе (2006-2008); помощник депутата, главный консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом аппарата Мажилиса Парламента РК (2008-2011); заведующий отделом обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (2011-2012); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК (2012-2016); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (2016-2017); советник председателя Мажилиса Парламента (2017).

На занимаемой должности - с апреля 2017 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

45 лет назад (1979) родился АКБЕРДИН Ринат Олегович - председатель Правления ТОО «Центр Развития Астаны».

Фото: inbusiness.kz

Родился в Актобе.

Окончил Оренбургский государственный университет, специальность «Экономика» (2000); Европейский университет, Швейцария, Женева, «Магистр по международному бизнесу» (2018).

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора ТОО «Батыс-Мунай» (2002-2003); специалист Департамента снабжения ОАО «Каспий-Нефть ТМЕ» (2003-2005); начальник отдела регулирования в нефтегазо-проводном транспорте, помощник Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2005-2008); советник руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2008); заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области (2008-2009); руководитель аппарата акима города Павлодар (2009-2010); руководитель Аппарата АО МЦПС «Хоргос» (2010-2011); управляющий директор - член Правления АО «НК «Продкорпорация» (2011-2012); управляющий директор - Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (2012-2013); управляющий директор АО «Казахтелеком» (2013-2014); первый заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» (2014-2018); управляющий директор по развитию и продажам, член Правления АО «Самрук-Энерго» (2018 - 2019); председатель правления АО «Продовольственная контрактная корпорация» (2019); заместитель Председателя Правления ТОО «Объединенная Химическая Компания» (2019-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2023 года.

Также в этот день родились:

96 лет назад (1928-2011) родился ИСМАГУЛОВ Жумагали - журналист-публицист, писатель-переводчик, ученый, доктор филологических наук, профессор, академик АСН Республики Казахстан, заслуженный работник культуры РК, лауреат Государственной премии РК.

Фото: kazpravda.kz

Родился в ауле Соналы Кустанайского округа (ныне - Сарыкольский район Костанайской области).

Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1951).

Трудовая деятельность: наборщик в районной типографии Костанайскойобласти, ответственный секретарь в районной газете (1943-1946); заведующий отделом, ответственный секретарь журнала «Қазақстанкоммунистік» (1949-1952); редактор журнала «Үгітші блокноты» (1952-1954); инструктор отдела агитации и пропаганды ЦК КП Казахстана (1954-1958); аспирант АОН при ЦК КПСС (1958-1961); главный редактор газеты «Қазакәдебиеті» (1961-1963); ответственный секретарь Кызылординскогомежобластного отделения СП Казахстана (1963); заведующий отделом Алматинской областной газеты «Жетісу» (1963-1965); заместитель редактора Восточно-Казахстанской областной газеты «Коммунизм туы» (1965-1969); заведующий сектором перевода Института истории партии при ЦК КП Казахстана (1969-1973); заместитель директора, директор КазТАГа (1973-1987); старший научный сотрудник отдела казахской советской литературы Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова (1987-1995); заведующий отделом абаеведения Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова (1996-2011).

Исследователь творчества Абая Кунанбаева, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова. Перевел на казахский язык романы «Утраченные иллюзии» О. Бальзака, «Красное и черное» Стендаля, «Берег», «Выбор» Ю. Бондарева, «Легенда Арктики» В. Анчишкина, повести «Бикей и Мауляна» В. Даля, «Синяя тетрадь» Э. Казакевича.

Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», «Құрмет»; медалями; Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР. В Алматы на доме, где жил Жумагали Исмагулов, 14 сентября 2017 года была установлена мемориальная доска.