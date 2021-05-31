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    12:52, 31 Май 2021 | GMT +6

    $17,1 млрд прямых иностранных инвестиций удалось привлечь в Казахстан - МИД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Беспрецедентный кризис, разразившийся в период пандемии, создал предпосылки «идеального шторма», внеся существенные изменения в архитектуру торгово-экономических отношений в мире. К сожалению, пандемия COVID-19 вновь актуализировала в международной практике такие, казалось бы, отжившие явления, как национальный эгоизм, регионализм, протекционизм, задав противоположный курс глобализации», - сказал Алмас Айдаров.

    Спикер добавил, что это нашло непосредственное отражение в международной практике использования прямых иностранных инвестиций. По итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов - их количество сократилось в два раза.

    «Вместе с тем, вследствие своевременно принятых нами мер в 2020 году в Казахстан удалось привлечь 17,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, нивелируя снижение притоков зарубежного капитала до 30%», - проинформировал Алмас Айдаров.



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