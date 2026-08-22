16 млн теңге растратила сотрудница ломбарда, играя в казино в Павлодаре

33-летнюю павлодарку признали виновной в растрате. Девушка, работая в ломбарде, начала красть из сейфа золотые украшения, чтобы играть в онлайн-казино, передает корреспондент агентства Kazinform.

В приговоре суда указано, что девушка работала в ломбарде старшим товароведом-оценщиком-кассиром, а потому имела доступ к кассе и сейфу. В марте она решила воспользоваться положением и начала понемногу красть заложенные клиентами золотые украшения и сдавать их в другие ломбарды. За два месяца она вынесли 26 изделий на общую сумму почти 6 миллионов теңге. Все вырученные деньги она потратила в онлайн-казино.

— На полученные денежные средства она стала играть в онлайн-казино с целью выиграть больше денег, и при выигрыше выкупить изделие, чтобы вернуть их на место. Однако игра за игрой она начала проигрывать, и терять денежные средства. Проиграв полностью, она решила взять денежные средства наличными из кассы филиала. 25.05.2026 года в течение дня она взяла в кассе вышеуказанного филиала денежные средства наличными в размере 10 839 124 теңге по частям. Параллельно она также играла в казино и проигрывала денежные средства, — говорится в приговоре межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.

Недостача, конечно, долго незамеченной не осталась. Руководство ломбарда обратилось в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по факту растраты вверенного чужого имущества. В суде 33-летняя павлодарка полностью признала вину. С учетом применения Закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК» ей назначили 3 года 4 месяца ограничения свободы, а также обязали возместить ущерб в размере почти 15 миллионов теңге.

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