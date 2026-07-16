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    16 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    Календарь
    Фото: Kazinform

    59 лет назад (1967) родился ТЕМИРБАЕВ Виктор Валерьевич — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Болгария.

    ТЕМИРБАЕВ Виктор Валерьевич
    Фото: Посольство Республики Казахстан в Республике Болгария

    Родился в г. Павлодаре. Окончил Московский институт электронного машиностроения, радиоинженер-конструктор (1993); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, международные отношения (1999).

    Трудовая деятельность: референт управления международных экономических отношений, атташе управления государственного протокола МИД РК (1993-1994); атташе, третий секретарь посольства РК в Исламской Республике Пакистан (1994-1997); второй секретарь, первый секретарь, советник управления международной безопасности и контроля над вооружениями департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (1999-2003); первый секретарь посольства РК в Государстве Израиль (2003-2005); начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2005-2006); представитель РК, руководитель политического отдела в секретариате СВМДА в г. Алматы (2006-2007); заместитель главы представительства АО «Қазына» в г. Алматы, директор департамента корпоративного развития «Национального инновационного фонда» АО «Фонд национального благосостояния АО „Самрук-Қазына“ (2007-2009); советник, советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2010-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству (2019).

    На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

    52 года назад (1974) родился АЙДАРБЕКОВ Алмат Дакибайулы – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Молдова.

    Айдарбеков Алмат Дакибайулы
    Фото: Посольство Республики Казахстан в Республике Молдова

    Родился в городе Алматы. Окончил Университет Анкары (Турция), Университет Карнеги-Меллона (США).

    Трудовая деятельность: сотрудник управления Азии, Ближнего Востока и Африки Четвертого департамента МИД РК (1998); атташе департамента двустороннего сотрудничества (1999-2000); атташе посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (2000); второй, первый секретарь департамента Европы и Америки МИД РК (03.2003); консул посольства Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2004-2007); второй, первый секретарь, советник посольства Казахстана в США (2007-2014); сотрудник Отдела внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2019); генеральный консул Республики Казахстан в городе Нью-Йорк (2019-2022).

    На занимаемой должности — с марта 2022 года.

    52 года назад (1974) родился ДУЗЕЛБАЕВ Канат Малгаждарович — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

    Дузелбаев Канат Малгаждарович
    Фото: Акимат Северо-Казахстанской области

    Родился в Кийминском районе Тургайской области.

    Окончил Алматинскую академию экономики и статистики, специальность «Экономист».

    Трудовая деятельность: экономист расчетно-кассового центра Национального банка (1995-1996); экономист бюджетного банка (1997-1998); старший казначей, заведующий сектором, заместитель начальника отдела казначейства Жаксынского района Акмолинской области (1998-2006); начальник отдела экономики и бюджетного планирования Жаксынского района Акмолинской области (2006-2010); начальник отдела экономики и финансов Жаксынского района Акмолинской области (2010-2013); заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области (2013-2018); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области (2018-2023).

    На занимаемой должности — с октября 2023 года.

    50 лет назад (1976) родился ЗАКИРОВ Булат Калавьянович — заместитель председателя правления АО «Национальная компания „КазМунайГаз“.

    ЗАКИРОВ Булат Калавьянович
    Фото: kmg.kz

    Родился в Гурьевской (ныне — Атырауской) области. Окончил Казахскую государственную академию управления (1997); магистратуру Университета г. Данди (1998, Великобритания).

    Трудовая деятельность: специалист департамента стратегического планирования ЗАО «НКТН „КазТрансОйл“ (1999); главный специалист, координатор проекта, менеджер департамента управления проектами ЗАО „НКТН „КазТрансОйл“ (1999-2001); главный менеджер, заместитель директора, директор департамента транспортной логистики Компании ЗАО „НКТН „КазТрансОйл“ (2001-2006); заместитель генерального директора АО „КазТрансОйл“ по развитию (2006-2009); генеральный директор ТОО „КМГ-Транскаспий“ (2010-2011); советник генерального директора АО „КазТрансОйл“ (01.2012-03.2012); заместитель генерального директора АО „КазТрансОйл“ по развитию (2012-2016); управляющий директор АО „КазТрансОйл“ по активам (2015-2019); директор департамента транспортировки нефти АО „НК „КазМунайГаз“ (2020-2022).

    На занимаемой должности — с мая 2022 года.

    46 лет назад (1980) родился ТОЛЕГЕН Мухтар Адилбекулы — председатель правления — ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. А. Аманжолова.

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    Фото: vku.edu.kz

    Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001); Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (2012.), Мюнхенский институт Восточно-Европейского права (2012), Политехнический университет Валенсии (2013); Казахский национальный университет имени аль-Фараби, менеджмент высшей школы (2013), АОО «НУ» (2014), Школу государственной политики им. Ли Куан Ю (2014).

    Трудовая деятельность: специалист 1 категории отдела кадров Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар (2001-2002); юрист отдела кадров Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар, ответственный секретарь приемной комиссии Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар, преподаватель кафедры уголовно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар (2002-2003); помощник ректора Алматинской юридической академии КазГЮУ (2003-2004).

    Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Алматинской юридической академии КазГЮУ (2003-2007); специалист высшей категории отдела науки КазГЮУ (2004-2005); заведующий отделением юридических дисциплин Колледжа права и экономики КазГЮУ (2006-2007); председатель избирательного участка № 169 Бостандыкского района г. Алматы (06.2007-08.2007); декан факультета предпринимательского права и финансов Алматинской юридической академии КазГЮУ (2007-2008); помощник президента (ректора) Казахского гуманитарно-юридического университета (06.2008-09.2008); советник ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби (2008-2009); заместитель декана по учебно-методической работе факультета международных отношений КазНУ имени аль-Фараби (2009-2010); доцент кафедры международного права факультета международных отношений КазНУ имени аль-Фараби (2009-2012); советник ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби (2010-2012); проректор по учебной и методической работе Костанайского государственного педагогического института (2012-2016); и. о. руководителя управления статистики и анализа департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества МОН РК (2015-2016); руководитель аппарата ректора Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова (2016-2017); проректор по инновационной работе и стратегическому развитию Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова (2017-2018).

    На занимаемой должности — с января 2018 года.

    Награжден медалью «75 лет Костанайскому государственному педагогическому институту» (2014); нагрудным знаком «75 лет КазНУ имени Аль-Фараби» (2009). Удостоен званий «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2014), «Лучший преподаватель вуза-2014» (2014).

    Так же в этот день родились:

    118 лет назад (1908-1985) родился БАРАЕВ Александр Иванович — ученый, агроном, основоположник почвозащитной системы земледелия, Герой Социалистического труда, заслуженный деятель науки Казахстана.

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    Фото: wikipedia.org

    Родился в г. Санкт-Петербурге. Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт.

    Трудовая деятельность: начальник сортового управления Министерства сельского хозяйства СССР (1949-1950); директор Уральского научно-исследовательского института земледелия (с 1950 года); директор Казахского научно-исследовательского института зернового хозяйства (1957-1985).

    Является одним из авторов почвозащитной системы земледелия. Разработал систему мероприятий по борьбе с засухой в степных засушливых районах, обеспечивающую получение высоких урожаев зерновых культур. Совместно с другими учеными Казахстана разработал и внедрил в производство мероприятия по коренному улучшению малопродуктивных лугов и пастбищ, рациональному использованию земель в лиманном орошении, освоению солонцов, предложил систему семеноводства для северных областей республики.

    Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Дружбы народов, «Знак Почета».

    День рождения Казахстан Календарь Казинформа Дата
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор