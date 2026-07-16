16 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

59 лет назад (1967) родился ТЕМИРБАЕВ Виктор Валерьевич — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Болгария.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Республике Болгария

Родился в г. Павлодаре. Окончил Московский институт электронного машиностроения, радиоинженер-конструктор (1993); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, международные отношения (1999).

Трудовая деятельность: референт управления международных экономических отношений, атташе управления государственного протокола МИД РК (1993-1994); атташе, третий секретарь посольства РК в Исламской Республике Пакистан (1994-1997); второй секретарь, первый секретарь, советник управления международной безопасности и контроля над вооружениями департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (1999-2003); первый секретарь посольства РК в Государстве Израиль (2003-2005); начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2005-2006); представитель РК, руководитель политического отдела в секретариате СВМДА в г. Алматы (2006-2007); заместитель главы представительства АО «Қазына» в г. Алматы, директор департамента корпоративного развития «Национального инновационного фонда» АО «Фонд национального благосостояния АО „Самрук-Қазына“ (2007-2009); советник, советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2010-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству (2019).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

52 года назад (1974) родился АЙДАРБЕКОВ Алмат Дакибайулы – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Молдова.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Республике Молдова

Родился в городе Алматы. Окончил Университет Анкары (Турция), Университет Карнеги-Меллона (США).

Трудовая деятельность: сотрудник управления Азии, Ближнего Востока и Африки Четвертого департамента МИД РК (1998); атташе департамента двустороннего сотрудничества (1999-2000); атташе посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (2000); второй, первый секретарь департамента Европы и Америки МИД РК (03.2003); консул посольства Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2004-2007); второй, первый секретарь, советник посольства Казахстана в США (2007-2014); сотрудник Отдела внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2019); генеральный консул Республики Казахстан в городе Нью-Йорк (2019-2022).

На занимаемой должности — с марта 2022 года.

52 года назад (1974) родился ДУЗЕЛБАЕВ Канат Малгаждарович — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Фото: Акимат Северо-Казахстанской области

Родился в Кийминском районе Тургайской области.

Окончил Алматинскую академию экономики и статистики, специальность «Экономист».

Трудовая деятельность: экономист расчетно-кассового центра Национального банка (1995-1996); экономист бюджетного банка (1997-1998); старший казначей, заведующий сектором, заместитель начальника отдела казначейства Жаксынского района Акмолинской области (1998-2006); начальник отдела экономики и бюджетного планирования Жаксынского района Акмолинской области (2006-2010); начальник отдела экономики и финансов Жаксынского района Акмолинской области (2010-2013); заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области (2013-2018); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области (2018-2023).

На занимаемой должности — с октября 2023 года.

50 лет назад (1976) родился ЗАКИРОВ Булат Калавьянович — заместитель председателя правления АО «Национальная компания „КазМунайГаз“.

Фото: kmg.kz

Родился в Гурьевской (ныне — Атырауской) области. Окончил Казахскую государственную академию управления (1997); магистратуру Университета г. Данди (1998, Великобритания).

Трудовая деятельность: специалист департамента стратегического планирования ЗАО «НКТН „КазТрансОйл“ (1999); главный специалист, координатор проекта, менеджер департамента управления проектами ЗАО „НКТН „КазТрансОйл“ (1999-2001); главный менеджер, заместитель директора, директор департамента транспортной логистики Компании ЗАО „НКТН „КазТрансОйл“ (2001-2006); заместитель генерального директора АО „КазТрансОйл“ по развитию (2006-2009); генеральный директор ТОО „КМГ-Транскаспий“ (2010-2011); советник генерального директора АО „КазТрансОйл“ (01.2012-03.2012); заместитель генерального директора АО „КазТрансОйл“ по развитию (2012-2016); управляющий директор АО „КазТрансОйл“ по активам (2015-2019); директор департамента транспортировки нефти АО „НК „КазМунайГаз“ (2020-2022).

На занимаемой должности — с мая 2022 года.

46 лет назад (1980) родился ТОЛЕГЕН Мухтар Адилбекулы — председатель правления — ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. А. Аманжолова.

Фото: vku.edu.kz

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001); Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (2012.), Мюнхенский институт Восточно-Европейского права (2012), Политехнический университет Валенсии (2013); Казахский национальный университет имени аль-Фараби, менеджмент высшей школы (2013), АОО «НУ» (2014), Школу государственной политики им. Ли Куан Ю (2014).

Трудовая деятельность: специалист 1 категории отдела кадров Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар (2001-2002); юрист отдела кадров Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар, ответственный секретарь приемной комиссии Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар, преподаватель кафедры уголовно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Северо-Казахстанского юридического института КазГЮУ, г. Павлодар (2002-2003); помощник ректора Алматинской юридической академии КазГЮУ (2003-2004).

Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Алматинской юридической академии КазГЮУ (2003-2007); специалист высшей категории отдела науки КазГЮУ (2004-2005); заведующий отделением юридических дисциплин Колледжа права и экономики КазГЮУ (2006-2007); председатель избирательного участка № 169 Бостандыкского района г. Алматы (06.2007-08.2007); декан факультета предпринимательского права и финансов Алматинской юридической академии КазГЮУ (2007-2008); помощник президента (ректора) Казахского гуманитарно-юридического университета (06.2008-09.2008); советник ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби (2008-2009); заместитель декана по учебно-методической работе факультета международных отношений КазНУ имени аль-Фараби (2009-2010); доцент кафедры международного права факультета международных отношений КазНУ имени аль-Фараби (2009-2012); советник ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби (2010-2012); проректор по учебной и методической работе Костанайского государственного педагогического института (2012-2016); и. о. руководителя управления статистики и анализа департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества МОН РК (2015-2016); руководитель аппарата ректора Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова (2016-2017); проректор по инновационной работе и стратегическому развитию Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова (2017-2018).

На занимаемой должности — с января 2018 года.

Награжден медалью «75 лет Костанайскому государственному педагогическому институту» (2014); нагрудным знаком «75 лет КазНУ имени Аль-Фараби» (2009). Удостоен званий «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2014), «Лучший преподаватель вуза-2014» (2014).

Так же в этот день родились:

118 лет назад (1908-1985) родился БАРАЕВ Александр Иванович — ученый, агроном, основоположник почвозащитной системы земледелия, Герой Социалистического труда, заслуженный деятель науки Казахстана.

Фото: wikipedia.org

Родился в г. Санкт-Петербурге. Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт.

Трудовая деятельность: начальник сортового управления Министерства сельского хозяйства СССР (1949-1950); директор Уральского научно-исследовательского института земледелия (с 1950 года); директор Казахского научно-исследовательского института зернового хозяйства (1957-1985).

Является одним из авторов почвозащитной системы земледелия. Разработал систему мероприятий по борьбе с засухой в степных засушливых районах, обеспечивающую получение высоких урожаев зерновых культур. Совместно с другими учеными Казахстана разработал и внедрил в производство мероприятия по коренному улучшению малопродуктивных лугов и пастбищ, рациональному использованию земель в лиманном орошении, освоению солонцов, предложил систему семеноводства для северных областей республики.

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Дружбы народов, «Знак Почета».