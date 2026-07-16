16 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1996 году Республика Казахстан присоединилась к VIII статье Устава Международного валютного фонда, где содержатся обязательства для стран-участниц не вводить без согласия фонда ограничения на осуществление платежей и переводов по международным операциям. Также Казахстану полагается воздерживаться от участия в дискриминационных валютных отношениях.

В 1999 году в столице Боливии, Ла-Пасе, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Федерико Майор вручил Астане медаль и сертификат победителя международного конкурса «Города за мир». С этого времени Астана носит звание «Город мира».

В 2001 году на основе библиотеки Евразийского национального университета был организован научный центр «Отырар кітапханасы», целью которого является сохранение письменного духовно-исторического наследия страны, сбор, систематизация, широкое использование редких книг и рукописей казахстанской историографии, развитие и расширение научной базы библиотеки, пропаганда культурного и научного наследия.

В 2005 году в Актобе, в сквере имени Абая, состоялось открытие символического знака «Темірқазық». На знаке указаны стороны света, географические данные Актобе, расположение и удаленность от крупнейших городов мира.

«Темірқазық» символизирует полярную звезду, которая во все времена была ориентиром для караванов, путешествующих в казахской степи.

В 2011 году в 05:16 по времени Астаны с космодрома «Байконур» успешно стартовал казахстанский спутник связи и вещания «KazSat-2», предназначенный для осуществления непрерывной спутниковой связи, телевизионного и радиовещания на территории Республики Казахстан. Масса космического аппарата 1 330 кг. Срок активного существования спутника определен в 12,5 лет.

Космический аппарат был размещен на геостационарной орбите в орбитальной позиции 86,5 градуса восточной долготы. Зона обслуживания спутника — территория Республики Казахстан, страны Центральной Азии и центральной части Российской Федерации.

В 2012 году в Чалдайском бору, в 12 километрах от села Арбигень Павлодарской области, был открыт Мавзолей духовного просветителя, религиозного деятеля Габдылуахита Хазрета (1853-1926).

Габдылуахит Хазрет имел уникальные способности лечить людей и предсказывать будущее. В последние годы жизни в местности Кельдыкыз села Арбигень он построил мечеть, с 1992 года носящую его имя. В 1964-м родственники на месте склепа возвели кирпичное сооружение, ставшее местом паломничества.

В 2014 году в Павлодаре стало известно о месте захоронения основоположника романа и драмы на казахском языке Жусипбека Аймауытова (1889-1930).

Ж. Аймауытов 4 апреля 1930 года был осужден Коллегией ОГП к высшей мере наказания, исполненной 21 апреля 1930 года. Ж. Аймауытов захоронен на территории Ваганьковского кладбища (Москва) в общей могиле.

В 2014 году в Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» открылась первая в Казахстане профессиональная трасса горно-велосипедного спорта.

Спроектирована она с учетом всех мировых стандартов. Протяженность нового трека — 2 700 метров, перепад — 600 метров. Вдоль всей трассы установлены искусственные препятствия, трамплины, для любителей экстремальной езды учли и резкие повороты. С появлением нового маршрута на горнолыжном курорте «Шымбулак» можно проводить соревнования самого высокого уровня по скоростному спуску — даунхиллу.

В 2016 году в Таиланде прошел IV международный кинофестиваль Amazing Thailand Film Challenge, в котором участвовали и казахстанские кинематографисты.

По условиям конкурса участники должны были за неполных 4 дня снять короткометражный фильм и смонтировать за один день. Хронометраж ленты — 5 минут, а язык фильма должен быть или тайским, или английским. Если используется другой язык, то обязательно должны быть субтитры.

На фестиваль заявку подали около 200 команд, из них отобрали только 32 лучших. Студенты Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова Диас Кулмаков и Шерхан Тансыкбаев попали в группу участников, которые выехали в юго-восточную провинцию страны. Среди них казахстанская лента «Письмо» оказалась лучшей.

В 2017 году на открытом чемпионате Германии по плаванию, в котором принимали участие представители 51 страны, атырауский спортсмен-паралимпиец Ержан Салимгереев завоевал две золотых медали на дистанциях 100 метров баттерфляем и 50 метров кролем.

В 2020 году New York Times написал статью о бывшем железнодорожнике из Аксу Иманбеке Зейкенове, чей ремикс на песню Roses стал мировым хитом.

В 2021 году Казахстан принял участие в Международном саммите религиозной свободы, главным организатором которого выступила Комиссия США по вопросам международной свободы вероисповедания, а сопредседателем — Конгресс США.

В ходе саммита между Комитетом по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и неправительственной организацией США «Love Your Neighbor Community» был подписан меморандум о взаимопонимании, который позволит усовершенствовать диалог между представителями религиозных объединений и государством в вопросах реализации религиозных свобод и соблюдения основополагающих прав человека.

В 2023 году Министерство здравоохранения РК обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учетом большей функциональности и доступности. Новый состав разрабатывался с учетом анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран. В состав аптечки входят марлевые бинты (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, перевязочный пакет, медицинский лейкопластырь, ножницы тупоконечные, металлические, карманная маска для искусственной вентиляции легких, косынка-бандаж для перевязки, спасательное одеяло, мгновенный пакет со льдом, свисток, фонарь, футляр для аптечки, блокнот, карандаш, влажные салфетки (антисептические), перчатки, жгут и рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему.

В 2024 году в Жамбылской области запущен новый промышленный комплекс. Предприятие «Казахмыс» выпустило первую готовую продукцию — медный концентрат, с содержанием меди 19,28%. С техническими возможностями Шатыркульской обогатительной фабрики акима Жамбылской области Ербола Карашокеева ознакомил председатель «Казахмыс» Нурахмет Нуриев. На фабрике будут трудиться около 350 человек. Этот проект реализован совместно с казахстанской компанией AAEngrineeringGroup. Объект будет обрабатывать до 1,2 млн тонн руды в год с месторождений Шатыркуль и Жайсан.

В 2025 году на International STEM Olympiad 2025, прошедшей в Барселоне, школьники из Казахстана добились выдающегося результата и впервые 8 участников из нашей страны вышли в гранд-финал и завоевали призовые места в разных категориях. Международная олимпиада собрала более 800 участников из 35 стран, включая США, Великобританию, Швейцарию, Саудовскую Аравию, Турцию. Соревнования проходили по пяти направлениям: кодирование, математика, наука и технология, ИИ-вызов, художественно-рекламный фильм.

В 2025 году в Казахстане началось строительство стратегического логистического хаба «Тобыл». Один из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана разместился на территории города Костанай. Площадь логистического комплекса составила 133,6 га, общий объем инвестиций — 64 млрд тенге.