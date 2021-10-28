08:01, 28 Октябрь 2021 | GMT +6
1699 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 132,
город Алматы - 230,
город Шымкент - 38,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 45,
Алматинская область - 88,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 90,
Жамбылская область - 26,
Западно-Казахстанская область - 47,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 110,
Кызылординская область - 34,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 223,
Северо-Казахстанская область - 147,
Туркестанская область - 31.
Всего в стране выявлено 934387 заболевших.