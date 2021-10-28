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    08:01, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    1699 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 132,

    город Алматы - 230,

    город Шымкент - 38,

    Акмолинская область - 121,

    Актюбинская область - 45,

    Алматинская область - 88,

    Атырауская область - 30,

    Восточно-Казахстанская область - 90,

    Жамбылская область - 26,

    Западно-Казахстанская область - 47,

    Карагандинская область - 152,

    Костанайская область - 110,

    Кызылординская область - 34,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 223,

    Северо-Казахстанская область - 147,

    Туркестанская область - 31.

    Всего в стране выявлено 934387 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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