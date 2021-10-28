1699 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 132,

город Алматы - 230,

город Шымкент - 38,

Акмолинская область - 121,

Актюбинская область - 45,

Алматинская область - 88,

Атырауская область - 30,

Восточно-Казахстанская область - 90,

Жамбылская область - 26,

Западно-Казахстанская область - 47,

Карагандинская область - 152,

Костанайская область - 110,

Кызылординская область - 34,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 223,

Северо-Казахстанская область - 147,

Туркестанская область - 31.

Всего в стране выявлено 934387 заболевших.