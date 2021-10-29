08:00, 29 Октябрь 2021 | GMT +6
1697 новых заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1697 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 136,
город Алматы - 222,
город Шымкент - 34,
Акмолинская область - 142,
Актюбинская область - 54,
Алматинская область - 134,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 120,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 136,
Костанайская область - 131,
Кызылординская область - 46,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 236,
Северо-Казахстанская область - 163,
Туркестанская область - 30.
Всего в стране выявлены 936084 заболевших.