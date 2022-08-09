9 Августа 2022 08:35
1691 человек выздоровел от коронавируса в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 950,
в городе Алматы - 147,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 25,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 357,
в Улытауской области - 39,
в Кызылординской области – 69,
в Мангистауской области - 39,
в Павлодарской области - 33,
в Туркестанской области - 11.
Всего в стране выздоровело 1 329 423 человека от COVID-19.
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