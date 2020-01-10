169 тысяч домов охвачены профилактическими мерами по пожарной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения профилактической работы сотрудники территориальных подразделений КЧС проводят масштабную разъяснительную работу по соблюдению требований пожарной безопасности и эксплуатации отопительных печей. Для укрепления освоенной информации жителям раздается наглядная продукция (памятки, брошюры, листовки и т.д.). Об этом передаёт МИА «Казинформ».

По республике на учет взято 169 тысяч жилых домов социально уязвимых слоев населения, которые полностью охвачены профилактической работой по пожарной безопасности. Всего проинструктировано 421 тысяча граждан. Выявлено 148 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено на месте 27 тысяч.

Профилактическая работа не ограничивается единичными посещениями и раздачей агитационного материала.

Так, осуществлен повторный обход 93 тысяч жилых домов указанной категории.

В ходе повторных осмотров установлено, что из 78 тысяч домов, в которых были выявлены нарушения, жильцы 37 тысяч домов приняли меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности.

Продолжают эксплуатироваться с нарушениями 41 тысяча домов, о чем были проинформированы местные исполнительные органы.

С целью снижения рисков трагических последствий от отравления угарным газом или продуктов горения, за счет средств местных исполнительных органов, спонсорской помощи с 1 июня 2019 года закуплено и установлено 75 тысяч датчиков, из них природного газа – 24 тысяч, угарного газа – 51 тысяч, дымовых – 455.

С 1 сентября в жилом секторе произошло 3 108 пожаров, в результате которых погибло 108 человек, по причине отравления угарным газом без возникновения пожара погибло 17 человек.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного периода наблюдается снижение количества пожаров на 11% (2018 г. – 3 502), а также снижение гибели людей при пожарах на 14% (2018 г. – 101), погибших в результате отравления угарным газом без возникновения пожара снизилось в 2,7 раза (2018 г. – 46).

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД призывает граждан быть ответственными по отношению к родным и близким, и соблюдать все требования пожарной безопасности и эксплуатации печного отопления во избежание несчастных случаев.

В зимний период 90% нарушений требований пожарной безопасности связаны с эксплуатацией электротехнических сетей, электрооборудования и автономных систем отопления.

Согласно статистике ежегодно наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе страны.

В преддверии текущего отопительного периода был изменен системный подход к реализации комплекса мер по проведению адресной пожарно-профилактической работы с акцентом на усиление профилактики в жилье социально уязвимых слоев населения.