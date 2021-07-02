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    23:15, 01 Июль 2021 | GMT +6

    169 осетров и севрюг изъяли у браконьера атырауские полицейские

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские изъяли у 31-летнего жителя города Кульсары около 600 килограммов рыбы осетровой породы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В управление криминальной полиции ДП Атырауской области поступила информация о том, что 31-летний житель города Кульсары Жылыойского района хранит в своем доме рыбу осетровых пород. Полицейские провели оперативное мероприятие и обыск по адресу жителя. В результате проверки у подозреваемого в сарае в холодильниках было обнаружено 169 штук севрюг и осетров общим весом 576 килограммов», — сообщил начальник департамента полиции области Камза Умбеткалиев.

    Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Экология Правоохранительные органы
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