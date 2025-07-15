169 кандасов переселились в Атыраускую область

По словам начальника отдела управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Гульболат Амангалиевой, за первые 6 месяцев года 122 семьи переехали на постоянное место жительства из-за рубежа.

– Основную часть переселенцев составляют выходцы из Республики Узбекистан — 127 человек. Из Российской Федерации прибыли 22 человека, из Туркменистана — 12, из Китайской Народной Республики — 7, и один человек прибыл из Монголии. Из них 153 человека обосновались в Атырау, 7 — в Жылыойском районе, 8 — в Курмангазинском районе, 1 — в Макатском районе, – сообщила Гульболат Амангалиева.

В этом году в рамках региональной квоты на приём кандасов в Атырауской области была предусмотрена квота на 100 человек. На сегодня по решению комиссии квоту получили 56 семей (90 человек).

– Среди получивших квоту: 63 человека — из Узбекистана, 10 — из Китая, 10 — из России, 7 — из Туркменистана. Для покрытия расходов на переезд 81 человеку выплачено единовременное пособие в размере 70 месячных расчётных показателей на общую сумму 22 294 440 тенге. А для шести семей (13 человек) назначено ежемесячное пособие на аренду жилья и коммунальные расходы в размере 20–25 МРП, что составляет 727 420 тенге, – добавила Гульболат Амангалиева.

По её данным, статус 15 кандасов был продлён на 6 месяцев в соответствии с установленными сроками. Из них 13 прибыли из Узбекистана, один — из Монголии, и ещё один — из Туркменистана.