08:01, 28 Июнь 2021 | GMT +6
1686 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 507
город Алматы - 215
город Шымкент - 103
Акмолинская область - 43
Актюбинская область - 35
Алматинская область - 33
Атырауская область - 73
Восточно-Казахстанская область - 70
Жамбылская область - 36
Западно-Казахстанская область - 101
Карагандинская область - 278
Костанайская область - 42
Кызылординская область - 28
Мангистауская область - 38
Павлодарская область - 33
Северо-Казахстанская область - 13
Туркестанская область - 38
Всего в стране выявлено 419800 заболевших.