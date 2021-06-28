1686  заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 507

город Алматы - 215

город Шымкент - 103

Акмолинская область - 43

Актюбинская область - 35

Алматинская область - 33

Атырауская область - 73

Восточно-Казахстанская область - 70

Жамбылская область - 36

Западно-Казахстанская область - 101

Карагандинская область - 278

Костанайская область - 42

Кызылординская область - 28

Мангистауская область - 38

Павлодарская область - 33

Северо-Казахстанская область - 13

Туркестанская область - 38

Всего в стране выявлено 419800 заболевших.