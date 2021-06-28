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    08:01, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    1686  заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 507

    город Алматы - 215

    город Шымкент - 103

    Акмолинская область - 43

    Актюбинская область - 35

    Алматинская область - 33

    Атырауская область - 73

    Восточно-Казахстанская область - 70

    Жамбылская область - 36

    Западно-Казахстанская область - 101

    Карагандинская область - 278

    Костанайская область - 42

    Кызылординская область - 28

    Мангистауская область - 38

    Павлодарская область - 33

    Северо-Казахстанская область - 13

    Туркестанская область - 38

    Всего в стране выявлено 419800 заболевших.


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