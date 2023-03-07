Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

1684 человека лечатся от коронавируса в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Марта 2023, 09:24
1684 человека лечатся от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 7 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 684 человека (–1 509 + и 175 КВИ-), из них в стационарах находятся 128 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 556 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за сутки коронавирусом в Казахстане заболели 50 человек. 14 человек обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии, один человек скончался.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 4 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию