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    08:00, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    1683 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1683 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 180,

    город Алматы - 312,

    город Шымкент - 40,

    Акмолинская область - 129,

    Актюбинская область - 54,

    Алматинская область - 135,

    Атырауская область - 41,

    Восточно-Казахстанская область - 83,

    Жамбылская область - 30,

    Западно-Казахстанская область - 40,

    Карагандинская область - 154,

    Костанайская область - 117,

    Кызылординская область - 31,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 164,

    Северо-Казахстанская область - 139,

    Туркестанская область - 25.

    Всего в стране выявлено 921216 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество для mail.ru
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