168 заразившихся коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 168 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 85 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 21 / 9
город Алматы - 15 / 7
Акмолинская область - 8 / 5
Актюбинская область - 3 / 2
Алматинская область - 6 / 2
Атырауская область - 12 / 12
Восточно-Казахстанская область - 24 / 4
Жамбылская область - 2 / 1
Западно-Казахстанская область - 10 / 6
Карагандинская область - 19 / 8
Костанайская область - 8 / 1
Кызылординская область - 2 / 2
Мангистауская область - 3 / 3
Павлодарская область - 10 / 5
Северо-Казахстанская область - 11 / 8
Туркестанская область - 14 / 10
Всего в стране выявлены 105243 заболевших.
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