168 законных представителей несовершеннолетних наказали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ночные рейды по улицам и увеселительным заведениям стартовали в регионе. В Жамбылской области проводится трёхдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в первый же день мероприятия в органы внутренних дел за различные правонарушения доставлено 192 несовершеннолетних, поставлены на учет 20 подростков и 16 неблагополучных семей, в ЦАН помещено семеро детей.

«В ходе мероприятия особое внимание уделяется рейдам по местам массового пребывания граждан, - пояснил старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Жамбылской области майор полиции Алишер Калышев. - Проверяем дачи, подвалы домов, увеселительные заведения, компьютерные

салоны, автозаправочные станции, автомойки и иные места возможного

нахождения и концентрации подростков».

По словам спикера, составлено 192 административных материала в отношении правонарушителей. К ответственности привлечено 168 законных представителей несовершеннолетних за нахождение детей вне жилища в неположенное время. Кроме того, восемь граждан понесли ответственность за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей.

Основная цель оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» - борьба с безнадзорностью несовершеннолетних, профилактика преступлений, совершаемых подростками и в отношении них, отметили в ведомстве.