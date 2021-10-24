08:00, 24 Октябрь 2021 | GMT +6
1677 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1677 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 165,
город Алматы - 227,
город Шымкент - 48,
Акмолинская область - 136,
Актюбинская область - 44,
Алматинская область - 131,
Атырауская область - 34,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 29,
Западно-Казахстанская область - 49,
Карагандинская область - 153,
Костанайская область - 133,
Кызылординская область - 30,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 234,
Северо-Казахстанская область - 146,
Туркестанская область - 35.
Всего в стране выявлено 928211 заболевших.