1677 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1677 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 165,

город Алматы - 227,

город Шымкент - 48,

Акмолинская область - 136,

Актюбинская область - 44,

Алматинская область - 131,

Атырауская область - 34,

Восточно-Казахстанская область - 70,

Жамбылская область - 29,

Западно-Казахстанская область - 49,

Карагандинская область - 153,

Костанайская область - 133,

Кызылординская область - 30,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 234,

Северо-Казахстанская область - 146,

Туркестанская область - 35.

Всего в стране выявлено 928211 заболевших.