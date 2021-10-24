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    08:00, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    1677 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1677 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 165,

    город Алматы - 227,

    город Шымкент - 48,

    Акмолинская область - 136,

    Актюбинская область - 44,

    Алматинская область - 131,

    Атырауская область - 34,

    Восточно-Казахстанская область - 70,

    Жамбылская область - 29,

    Западно-Казахстанская область - 49,

    Карагандинская область - 153,

    Костанайская область - 133,

    Кызылординская область - 30,

    Мангистауская область - 13,

    Павлодарская область - 234,

    Северо-Казахстанская область - 146,

    Туркестанская область - 35.

    Всего в стране выявлено 928211 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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