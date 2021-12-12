1673 жителя Атырауской области ревакцинировались от COVID-19
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции, прививки получили 1673 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 1673 местных жителя.
Общее количество подлежащих ревакцинации составляет 2286 человек. Это лица, привитые в период с 1 по 28 февраля 2021 года вакциной Спутник-V. К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.
Кроме того, ревакцинации подлежат люди, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.
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