1673 жителя Атырауской области ревакцинировались от COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции, прививки получили 1673 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 1673 местных жителя.

Общее количество подлежащих ревакцинации составляет 2286 человек. Это лица, привитые в период с 1 по 28 февраля 2021 года вакциной Спутник-V. К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ревакцинации подлежат люди, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.



