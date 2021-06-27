1672 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1672 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1672 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 556,

город Алматы - 211,

город Шымкент - 61,

Акмолинская область - 40,

Актюбинская область - 35,

Алматинская область - 32,

Атырауская область - 86,

Восточно-Казахстанская область - 76,

Жамбылская область - 37,

Западно-Казахстанская область - 124,

Карагандинская область - 238,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 33,

Мангистауская область - 36,

Павлодарская область - 20,

Северо-Казахстанская область - 19,

Туркестанская область - 29.

Всего в стране выявлено 418114 заболевших.