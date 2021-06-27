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    08:03, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    1672 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1672 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1672 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 556,

    город Алматы - 211,

    город Шымкент - 61,

    Акмолинская область - 40,

    Актюбинская область - 35,

    Алматинская область - 32,

    Атырауская область - 86,

    Восточно-Казахстанская область - 76,

    Жамбылская область - 37,

    Западно-Казахстанская область - 124,

    Карагандинская область - 238,

    Костанайская область - 39,

    Кызылординская область - 33,

    Мангистауская область - 36,

    Павлодарская область - 20,

    Северо-Казахстанская область - 19,

    Туркестанская область - 29.

    Всего в стране выявлено 418114 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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