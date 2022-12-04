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167 человек заболели коронавирусом и пневмонией за сутки в Казахстане

4 Декабря 2022, 10:57
167 человек заболели коронавирусом и пневмонией за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 156 человек. Еще 11 человек заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

3 декабря сообщалось о 173 заболевших коронавирусом и 7 - ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 397 тыс. 413 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 396 человек.


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