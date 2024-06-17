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    12:16, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    16,6 млн га засеяно зерновыми в Казахстане

    посевная
    Фото: Правительство РК

    В Казахстане завершилась посевная кампания 2024 года. Зерновые засеяны на площади в 16,6 млн га, что на 5,1% меньше, чем было в 2023 году. Тогда было засеяно 17,5 млн гектар, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    — Весенне-полевые работы, несмотря на сложные погодные условия завершены в оптимальные сроки. В то же время в случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермерами использовались раннеспелые и среднеспелые сорта, — говорится в сообщении.

    Казахстан обычно экспортирует 6-7 млн тонн зерна и 1,5-2 млн тонн муки. Узбекистан, Афганистан и Таджикистан — крупнейшие покупатели казахстанской пшеницы и муки. По данным БНС на 3 июня за год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 7,5%.

    Теги:
    Посевная Регионы Казахстана Минсельхоз
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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