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    02:21, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    1667 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, области. За сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 1667 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, среди привившихся 141 медик, 108 педагогов, 4 полицейских, 21 студент, 17 сотрудников закрытых учреждений, 16 сотрудников правоохранительных органов, 27 госслужащих, 89 человек с хроническими заболеваниями, 1244 местных жителя. Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», QazVAC и Hayat-Vax вакцинировано 78 156 человек. II компонентом вакцин привиты 41 809 местных жителей.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 02 92.

    Как ранее сообщалось, в перешедшей в «красную» зону Атырауской области наблюдается рост заболевших COVID-19.

    Теги:
    Атырауская область Вакцинация
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