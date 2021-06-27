1667 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, области. За сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 1667 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, среди привившихся 141 медик, 108 педагогов, 4 полицейских, 21 студент, 17 сотрудников закрытых учреждений, 16 сотрудников правоохранительных органов, 27 госслужащих, 89 человек с хроническими заболеваниями, 1244 местных жителя. Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», QazVAC и Hayat-Vax вакцинировано 78 156 человек. II компонентом вакцин привиты 41 809 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 02 92.



Как ранее сообщалось, в перешедшей в «красную» зону Атырауской области наблюдается рост заболевших COVID-19.