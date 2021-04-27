1665 человек успели получить казахстанскую вакцину 26 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1665 человек вакцинировались казахстанской вакциной QazCOVID-in (QazVac) за первый день ее поставки по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве здравоохранения агентству сообщили, что за 26 апреля вакциной QazVac привились 1665 человек.

Сегодня в ходе заседания Правительства глава Минздрава Алексей Цой напомнил , что вакцинация граждан республики осуществляется двумя вакцинами – Спутник V и QazVac.

«Хочу отметить, что Казахстан вошел в десятку мировых производителей вакцины против Covid-19. Согласно мирового рейтинга Казахстан из 177 стран по количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции находится на 52 месте», - проинформировал А. Цой.

Добавим, что академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев ранее заявил , что вакцина «QazVac» может противостоять мутировавшим штаммам вируса.

По словам профессора, отечественная вакцина безопасна и высокоэффективна.

«Препарат прошел все испытания. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения разрешила вакцину (QazVac)», - добавил Сакен Амиреев.

Напомним, 26 апреля министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился вакциной от коронавируса QazCOVID-in.

Позже глава Минздрава рассказал о своем самочувствии после получения прививки.

«Первый день после вакцинации. Чувствую себя хорошо, незначительная болезненность была в месте укола вечером, на утро исчезла. Всем здоровья и ждем на вакцинацию! Защитим себя и близких!», - написал на своей странице в Instagram Алексей Цой.

Поставка QazCOVID-in на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз была осуществлена 23 апреля.

Из них 6 000 доз получили Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступили по две тысячи доз.

Вакцинация QazVac против COVID-19 производится двукратно, с интервалом в 21 день. После вакцинации пациент должен 30 минут оставаться под наблюдением медицинских работников.



