166 водителей покинули места ДТП с начала года в Жамбылской области

ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ - С начала года на территории Жамбылской области зарегистрировано 166 фактов дорожно-транспортных происшествий, при которых водители скрылись с места происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и привлечены к ответственности 134 водителя, местонахождение остальных устанавливается.

Зачастую, во избежание ответственности, водители покидают места ДТП, игнорируя свои обязанности. Тем самым отягощают обстоятельства, влекущие по закону лишение права управление транспортным средством.

Как пояснили полицейские, законом допускается оставление места ДТП только в случаях доставления пострадавшего на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, при этом сообщив свою фамилию, государственный регистрационный номерной, знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) с последующим возвращением к месту происшествия.

«Имеются факты, когда водители на длительное время паркуют автомашины вдоль проезжей части в местах большого потока автомашин, тем самым становясь объектом механических повреждений», - отметили в ДП.



