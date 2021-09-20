166 человек заболели  коронавирусом за сутки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 166 случаев коронавируса. Темп прироста снизился до 0,5%. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 20 сентября в области зарегистрировано 48 745 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 35 312. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 2280,6.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели снизился с 0,6% до 0,5%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,6%, Енбекшиказахском - 0,6%, Кербулакском - 0,6%, Райымбекском - 0,8%, Сарканском - 0,9% районах и в г.Талдыкорган- 0,6%. За последние сутки зарегистрировано 166 случаев КВИ, темп прироста- 0,3%, из них 148 симптомных (89,2%) и 18 бессимптомных (10,8%) случаев.

Из 252 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 45, 14 случаев среди школьников, 6 случаев среди студентов и 3 случая среди учителей

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский-3, Балхашский-2, Енбекшиказахский-11, Ескельдинский-6, Жамбылский–9, Илийский-12, Карасайский-12, Кербулакский-5, Коксуский-7, Панфиловский–9, Райымбекский-4, Талгарский-12, Уйгурский-5, г. Талдыкорган- 69.

На сегодня против коронавирусной инфекции в Алматинской области первым компонентом привиты 731 837 человек. Оба компонента получили 619 905 человек.