1656 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1656 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 217,

город Алматы - 198,

город Шымкент - 194,

Акмолинская область - 90,

Актюбинская область - 85,

Алматинская область - 50,

Атырауская область - 112,

Восточно-Казахстанская область - 72,

Западно-Казахстанская область - 115,

Карагандинская область - 212,

Костанайская область - 117,

Кызылординская область - 14,

Мангистауская область - 35,

Павлодарская область - 91,

Северо-Казахстанская область - 31,

Туркестанская область - 23.

Итого выздоровевших в Казахстане - 374070.



