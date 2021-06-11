08:16, 11 Июнь 2021 | GMT +6
1656 человек выздоровели от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1656 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 217,
город Алматы - 198,
город Шымкент - 194,
Акмолинская область - 90,
Актюбинская область - 85,
Алматинская область - 50,
Атырауская область - 112,
Восточно-Казахстанская область - 72,
Западно-Казахстанская область - 115,
Карагандинская область - 212,
Костанайская область - 117,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 35,
Павлодарская область - 91,
Северо-Казахстанская область - 31,
Туркестанская область - 23.
Итого выздоровевших в Казахстане - 374070.