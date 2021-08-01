1652 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 1 августа лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 98 931 человек. 1652 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 98 931 человек (–96 145 + и 2 786 КВИ -), из них в стационарах находится – 28 162 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 769 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 1 652 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 417 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 187 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.