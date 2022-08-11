1651 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 370,
в городе Алматы – 185,
в городе Шымкенте – 16,
в Акмолинской области – 109,
в Актюбинской области – 82,
в Алматинской области – 16,
в Жетысуской области - 53,
в Атырауской области – 48,
в ВКО – 29,
в Абайской области - 26,
в Жамбылской области – 33,
в ЗКО – 118,
в Карагандинской области – 191,
в Улытауской области - 37,
в Костанайской области – 89,
в Кызылординской области – 22,
в Мангистауской области – 34,
в Павлодарской области – 105,
в СКО – 78,
в Туркестанской области – 10.