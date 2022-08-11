11 Августа 2022 08:23

1651 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 370,

в городе Алматы – 185,

в городе Шымкенте – 16,

в Акмолинской области – 109,

в Актюбинской области – 82,

в Алматинской области – 16,

в Жетысуской области - 53,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 29,

в Абайской области - 26,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 118,

в Карагандинской области – 191,

в Улытауской области - 37,

в Костанайской области – 89,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 34,

в Павлодарской области – 105,

в СКО – 78,

в Туркестанской области – 10.