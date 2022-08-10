10 Августа 2022 08:25

1650 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 427,

в городе Алматы – 183,

в городе Шымкенте – 28,

в Акмолинской области – 81,

в Актюбинской области – 78,

в Алматинской области – 30,

в Жетысуской области - 37,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 52,

в Абайской области - 34,

в Жамбылской области – 31,

в ЗКО – 68,

в Карагандинской области – 200,

в Улытауской области - 29,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 88,

в СКО – 49,

в Туркестанской области – 14.