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1650 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
10 Августа 2022 08:25

1650 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 427,
в городе Алматы – 183,
в городе Шымкенте – 28,
в Акмолинской области – 81,
в Актюбинской области – 78,
в Алматинской области – 30,
в Жетысуской области - 37,
в Атырауской области – 48,
в ВКО – 52,
в Абайской области - 34,
в Жамбылской области – 31,
в ЗКО – 68,
в Карагандинской области – 200,
в Улытауской области - 29,
в Костанайской области – 97,
в Кызылординской области – 45,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 88,
в СКО – 49,
в Туркестанской области – 14.


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