165 тысяч рабочих мест создано в Казахстане в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы начата реализация порядка 6,4 тысячи проектов, на которых создано 165 тысяч рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

В рамках ДКЗ местными исполнительными органами отобраны для реализации 6 762 проекта.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ проходит по 4 основным направлениям:





капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов (2 729 проектов);





капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (1 088 проектов);





капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (1 926 проектов);





благоустройство населенных пунктов (1 019 проектов).





Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.





По состоянию на 7 сентября в регионах начата работа по 6,4 тысячи проектам, создано 165 тысяч рабочих мест, в том числе через центры занятости населения 99,3 тыс.





Как сообщалось ранее, всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тысяч рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тысяч постоянных рабочих мест.