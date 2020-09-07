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165 тысяч рабочих мест создано в Казахстане в рамках Дорожной карты занятости

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Сентября 2020, 17:10
165 тысяч рабочих мест создано в Казахстане в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы начата реализация порядка 6,4 тысячи проектов, на которых создано 165 тысяч рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

В рамках ДКЗ местными исполнительными органами отобраны для реализации 6 762 проекта.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ проходит по 4 основным направлениям:


капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов (2 729 проектов);


капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (1 088 проектов);


капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (1 926 проектов);


благоустройство населенных пунктов (1 019 проектов).


Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.


По состоянию на 7 сентября в регионах начата работа по 6,4 тысячи проектам, создано 165 тысяч рабочих мест, в том числе через центры занятости населения 99,3 тыс.


Как сообщалось ранее, всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тысяч рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тысяч постоянных рабочих мест.


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