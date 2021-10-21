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165 новых школ в этом году построили в рамках предвыборных обещаний «Nur Otan»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Октября 2021, 12:10
165 новых школ в этом году построили в рамках предвыборных обещаний «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии расширенного заседания Политического совета под председательством Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева во всех регионах страны на бюро политсоветов с участием руководителей филиалов – акимов были рассмотрены промежуточные итоги реализации 217 предвыборных программ «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметили в пресс-службе партии, озвученная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым республиканская предвыборная программа «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» исполнена уже на 24,8%. За 9 месяцев в регионах введено 10,4 млн кв метров жилья, построено 165 школ, создано свыше 259 тысяч постоянных рабочих мест.

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В Нур-Султане с начала года проведен ремонт 115 улиц, к газоснабжению подключено 4885 домов. В Алматы открыто 72 частных детских сада, завершено строительство дополнительных корпусов к 9 школам. В Шымкенте построено 5 медицинских учреждений и 115 спортивных площадок.

В Акмолинской области в этом году запущены 48 мясных и 10 молочно-товарных ферм. В Актюбинской области введено 488 тысяч кв метров жилья. В Алматинской области открыто 12 школ и 135 детских садов. В Атырауской области в 6 школах открыты кабинеты поддержки инклюзии.

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В Восточно-Казахстанской области в городе Семей введен в эксплуатацию Центр ядерной медицины, а в Усть-Каменогорске завершена модернизация операционного блока в областном центре онкологии и хирургии.

В Жамбылской области в целях создания безбарьерной среды для граждан с особыми потребностями полностью адаптировано 255 городских объектов. В Западно-Казахстанской области завершено возведение объектов водоснабжения сразу в 6 селах Сырымского района.

В Костанайской области уже приступил к работе локализационный цех по производству сельхозтехники, введен в эксплуатацию цех по производству медицинского оборудования и технических средств реабилитации. В Карагандинской области ремонтом охвачено 1,4 тысячи км дорог. В Кызылординской области проложено 363 км газовых сетей и подключено 3 населенных пункта с населением 38 тысяч человек.

В Павлодарской области успешно реализовано 8 проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму 4,7 млрд тенге. В Мангистауской области построено и отремонтировано 28 школ. В Северо-Казахстанской области создано 12 тысяч новых постоянных рабочих мест. В Туркестанской области до конца года доступ к качественной питьевой воде получат 717 населенных пунктов.

Напомним, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева для обеспечения системного контроля за реализацией предвыборных обещаний «Nur Otan» реализуются 217 дорожных карт с конкретным закреплением ответственных депутатов и руководителей. Создана региональная система из более 1,7 тысяч общественных советов с участием более 12 тысяч активных граждан.

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