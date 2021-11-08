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165 человек продолжают лечиться от КВИ в инфекционных стационарах Атырауской области

8 Ноября 2021 23:17
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165 человек продолжают лечиться от КВИ в инфекционных стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тем не менее, 165 человек лечатся от COVID-19 в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, последние сутки в регионе выявили 15 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 9 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе подтверждено 2 случая заболевания COVID-19, в Исатайском и Курмангазинском районах - по одному случаю. Заболевание у 12 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 3 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 7 человек.

В домашних условиях получают лечение 222 человека, в модульной больнице - 97, во второй областной больнице – 4 пациента, в районных инфекционных стационарах - 21. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 43 человека.
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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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