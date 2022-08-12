12 Августа 2022 08:25

1643 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 375,

в городе Алматы – 191,

в городе Шымкенте – 13,

в Акмолинской области – 128,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 13,

в Жетысуской области - 32,

в Атырауской области – 38,

в ВКО – 44,

в Абайской области - 28,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 105,

в Карагандинской области – 196,

в Улытауской области - 14,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 34,

в Мангистауской области – 43,

в Павлодарской области – 113,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 14.