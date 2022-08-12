1643 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 375,
в городе Алматы – 191,
в городе Шымкенте – 13,
в Акмолинской области – 128,
в Актюбинской области – 57,
в Алматинской области – 13,
в Жетысуской области - 32,
в Атырауской области – 38,
в ВКО – 44,
в Абайской области - 28,
в Жамбылской области – 33,
в ЗКО – 105,
в Карагандинской области – 196,
в Улытауской области - 14,
в Костанайской области – 104,
в Кызылординской области – 34,
в Мангистауской области – 43,
в Павлодарской области – 113,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 14.