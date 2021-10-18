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    08:00, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    1642 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1642 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Всего в стране подтверждено 918 146 случаев, из них:

    в городе Нур-Султан – 238,

    в городе Алматы – 318,

    в городе Шымкент – 16,

    в Акмолинской области – 122,

    в Актюбинской области – 25,

    в Алматинской области – 107,

    в Атырауской области – 42,

    в ВКО – 103,

    в Жамбылской области – 21,

    в ЗКО – 37,

    в Карагандинской области – 149,

    в Костанайской области – 114,

    в Кызылординской области – 22,

    в Мангистауской области – 4,

    в Павлодарской области – 168,

    в СКО – 132,

    в Туркестанской области – 24.


    Теги:
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