1642 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1642 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего в стране подтверждено 918 146 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 238,

в городе Алматы – 318,

в городе Шымкент – 16,

в Акмолинской области – 122,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 107,

в Атырауской области – 42,

в ВКО – 103,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 37,

в Карагандинской области – 149,

в Костанайской области – 114,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 168,

в СКО – 132,

в Туркестанской области – 24.