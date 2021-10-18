08:00, 18 Октябрь 2021 | GMT +6
1642 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1642 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Всего в стране подтверждено 918 146 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 238,
в городе Алматы – 318,
в городе Шымкент – 16,
в Акмолинской области – 122,
в Актюбинской области – 25,
в Алматинской области – 107,
в Атырауской области – 42,
в ВКО – 103,
в Жамбылской области – 21,
в ЗКО – 37,
в Карагандинской области – 149,
в Костанайской области – 114,
в Кызылординской области – 22,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 168,
в СКО – 132,
в Туркестанской области – 24.