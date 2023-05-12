164 зависимых от наркотиков граждан пролечили с начала года в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За текущий период пролечено 164 зависимых от наркотиков. Об этом на заседании городского маслихата сообщил и.о. руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Берик Кайкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Городским центром психического здоровья системно проводится профилактическая работа. Таким образом, за текущий период 2023 года в центре пролечено 164 зависимых от наркотиков. Из них 54 употребляли опиоиды. Анализ данных по возрастным группам показывает, что наивысший пик наркотизации приходится на возраст 25-39 лет. Согласно официальным данным, за последние 2-3 года из лиц, употребляющие аптечные наркотики, в центр за стационарной помощью обращаются только лица с зависимостью от трамадола. При этом, если трамадол недоступен, его заменяют такими препаратами, как прегабалин, лирика, алис», - сказал Берик Кайкенов.

И.о. руководителя ведомства особо отметил проблемы, связанные с аптечными наркотиками.

«Основная проблема – доступность препаратов. Некоторые люди могут получить препараты без рецепта врача, используя поддельные рецепты или покупая их на черном рынке. Можно отметить и недостаточную информированность пациентов о правильном использовании препаратов. Некоторые люди вовсе могут не понимать инструкции или не задавать вопросы врачу, аптечному работнику, что может привести к неправильному использованию препарата», - добавил спикер.

Также известно, что подведомственные организации управления здравоохранения участвуют в амбулаторном лекарственном обеспечение наркотическими и психотропными лекарственными средствами в рамках ГОБМП.

«В данный момент 75 пациентов нуждаются в паллиативной помощи, обеспечиваются бесплатно препаратом трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитории, фентанил, трансдермальная терапевтическая система и т.д. За четыре месяца в рамках ГОБМП обеспечено наркотическими и психотропными препаратами на общую сумму 9,8 млн тенге, в прошлом году за весь год – на 27 млн тенге», - поделился он.

Напомним, 20 марта 2023 года постановлением Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республике Казахстан от 3 июля 2019 года 470 трамадол и кетамин отнесены к психотропным веществам.