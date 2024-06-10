164 села подключат к высокоскоростному интернету в Карагандинской области

По нацпроекту «Доступный интернет» 164 села Карагандинской области подключат к оптоволоконной связи до 2027 года. Первый этап начнется в этом году: качественный интернет прпроведут в 42 села, где проживают почти 32 тысячи человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

О реализации нацпроекта доложил на аппаратном совещании руководитель областного управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Константин Ильницкий.

— Мы планируем обеспечить 164 села оптоволоконной связью через механизм государственно-частного партнерства. В этом году начнем подключать 42 населенных пункта, в следующем году охватим еще 59, в 2026–2027 годах оставшиеся 63, — сообщил Константин Ильницкий. — Это окажет положительное воздействие на развитие цифровизации на селе, особенно в сферах здравоохранения, образования, предпринимательства.

Интернет станет лучше ловить и в дороге, добавил спикер. Для этого вдоль трасс до популярных туристических маршрутов построят 14 антенно-мачтовых сооружений. Проектирование начато. Это трассы Астана — Алматы, Караганда — Аягоз, Караганда — Баянаул, Караганда — Павлодар, Темиртау — Нура и Акшатау — Агадырь.

В областном центре увеличится зона покрытия 5G. На сегодняшний день по Караганде установили 13 базовых станций мобильной связи пятого поколения, в следующем году планируют еще 45.

Высокоскоростной интернет должен стать доступным всем, подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

— Это актуальный вопрос. Во многих селах очень ждут реализации этого проекта. Поручаю всем заинтересованным госорганам оперативно провести необходимые работы и максимально оказать содействие профильному управлению. Также держите на контроле подведение интернета в сельские школы. Работы должны завершиться в срок, — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что высокоскоростной интернет начали подключать в сельских школах Карагандинской области. Благодаря технологиям Starlink качественной интернет-связью обеспечены 42 учебных заведения, включая отдаленные аулы. До конца июля высокоскоростной интернет будет доступен еще в 64 школах региона.