РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:53, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    164 села подключат к высокоскоростному интернету в Карагандинской области

    Село, Карагандинская область
    Фото: Kazinform

    По нацпроекту «Доступный интернет» 164 села Карагандинской области подключат к оптоволоконной связи до 2027 года. Первый этап начнется в этом году: качественный интернет прпроведут в 42 села, где проживают почти 32 тысячи человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    О реализации нацпроекта доложил на аппаратном совещании руководитель областного управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Константин Ильницкий.

    — Мы планируем обеспечить 164 села оптоволоконной связью через механизм государственно-частного партнерства. В этом году начнем подключать 42 населенных пункта, в следующем году охватим еще 59, в 2026–2027 годах оставшиеся 63, — сообщил Константин Ильницкий. — Это окажет положительное воздействие на развитие цифровизации на селе, особенно в сферах здравоохранения, образования, предпринимательства.

    Интернет станет лучше ловить и в дороге, добавил спикер. Для этого вдоль трасс до популярных туристических маршрутов построят 14 антенно-мачтовых сооружений. Проектирование начато. Это трассы Астана — Алматы, Караганда — Аягоз, Караганда — Баянаул, Караганда — Павлодар, Темиртау — Нура и Акшатау — Агадырь.

    В областном центре увеличится зона покрытия 5G. На сегодняшний день по Караганде установили 13 базовых станций мобильной связи пятого поколения, в следующем году планируют еще 45.

    Высокоскоростной интернет должен стать доступным всем, подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

    — Это актуальный вопрос. Во многих селах очень ждут реализации этого проекта. Поручаю всем заинтересованным госорганам оперативно провести необходимые работы и максимально оказать содействие профильному управлению. Также держите на контроле подведение интернета в сельские школы. Работы должны завершиться в срок, — сказал глава региона.

    Ранее сообщалось, что высокоскоростной интернет начали подключать в сельских школах Карагандинской области. Благодаря технологиям Starlink качественной интернет-связью обеспечены 42 учебных заведения, включая отдаленные аулы. До конца июля высокоскоростной интернет будет доступен еще в 64 школах региона.

    Теги:
    Село Регионы Казахстана Интернет Развитие IT технологий в Казахстане Карагандинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!