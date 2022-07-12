12 Июля 2022 07:51

164-летие Шакарима Кудайбердиева отметили в Семее

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее отметили 164-летие со дня рождения Шакарима Кудайбердиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

В честь 164-летия со дня рождения Шакарима Кудайбердиева в Семее состоялось торжественная церемония. Представители органов исполнительной власти, научного сообщества, творческой интеллигенции и молодежи почтили память поэта.

Ученый, кандидат исторических наук Мухтарбек Каримов не только отметил особую роль Шакарима в становлении современной казахской культуры, но и рассказал юным семейчанам о тяжелых вехах его жизненного пути.

«Память о нашем выдающемся земляке будет оставаться живой до тех пор, пока молодое поколение будет воспитываться, опираясь на духовное и культурное наследие, оставленное великими сынами казахского народа, среди которых одно из ярких имен – Шакарим, — подчеркнул заместитель акима города Семея Айдар Садырбаев.

В пресс-службе главы региона отметили, что для новой Абайской области имя этого талантливого поэта и философа имеет особое значение. Он родился в 1858 году вблизи от Семея в урочище Шынгыстау. В семилетнем возрасте его взял на воспитание Абай, став учителем и духовным наставником для будущего поэта. Уже в юном возрасте Шакарим начал писать стихи и философские трактаты, а в 20 лет стал волостным управителем. Ежедневно сталкиваясь с тяжбами и спорами, острыми социальными вопросами, видя болевые точки жизни казахского народа, Шакарим искал конкретные пути решения вопросов, а затем, удалившись от мирских дел, пытался осмыслить путь нации в целом, искал смысл бытия. Поэт и философ подвергался гонениям, 2 октября 1931 года был вероломно расстрелян, а его труды уничтожены. Прах его удалось перезахоронить только спустя три десятилетия.

Затем понадобилось еще почти столько же долгих лет, чтобы реабилитировать имя поэта и вернуть широкий доступ к его творчеству.

В Семее имя великого поэта носит центральный проспект в правобережной части города, в Центральном парке установлен памятник. Имя философа носит крупнейший вуз Семея, перед главным корпусом которого также установлен бюст Шакарима.

Большая часть экспозиции государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Бөрілі» посвящена наследию этого философа. Здесь хранятся уникальные предметы, начиная от редких прижизненных фотографий и чемодана, в котором перевозили прах Шакарима, до произведений, изданных в начале XX века и после реабилитации имени поэта.

Особой аурой обладает расположенный в урочище Жидебай Абайского района мавзолейный комплекс «Абай-Шакарим». В основу концепции мемориала положены традиционные космогонические представления казахов, наиболее полно и емко выражающие их мировосприятие. Установленный здесь мавзолей Шакарима высотой 31,5 метра – одна из святынь мемориала. Неподалеку расположено еще одно значимое место – музей «Охотничий домик Шакарима» (Шәкәрімнің саят қорасы). Эта музейная экспозиция, открытая в 2006 году к 150-летию Шакарима Кудайбердиева, знакомит посетителей с уникальными экспонатами, например, с архивными документами о паломничестве поэта в Мекку, обнаруженными историками в Госархиве Казахстана, или фотографией Шакарима с беркутом.







