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    10:00, 15 Март 2021 | GMT +6

    164 человека вызволили из снежных заносов спасатели ВКО за двое суток

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области за двое суток из снежных заторов спасено 164 человека, из них 9 детей. Оказана помощь в буксировке 63 единиц техники. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на ДЧС.

    Люди стали заложниками стихии на трассах, ведущих в Тарбагатайский, Кокпектинский, Курчумский, Катон-Карагайский район и город Алтай. Они были закрыты 13 марта из-за непогоды.

    «Мы заблаговременно предупреждали граждан о штормовом предупреждении, однако многие выехали за пределы населенных пунктов и оказались заложниками непогоды. Есть такие факты, когда водители объезжают посты полиции и, двигаясь окольными дорогами, на самых неблагоприятных участках застревают. Существуют участки, где бывает резкая смена погоды и перемёты сильные, поэтому при поступлении предупредительной информации от спасателей не стоит игнорировать меры безопасности», - пояснили в департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    На данный момент в Восточном Казахстане все дороги областного и республиканского значения открыты.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Восточно-Казахстанская область Транспорт
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