164 человека погибли в результате беспорядков в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 164 человека погибли в результате беспорядков в стране. Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Больше двух тысяч обратились за медицинской помощью. Больше всего в Алматы - 1100, в Алматинской области – три сотни и по двести - в Жамбылской и Кызылординской областях. Сейчас на стационарном лечении находится 719 пациентов, в тяжёлом состоянии, по данным на сегодняшнее утро, - 83 человека.

Напомним, среди погибших есть несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтвердила гибель 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырёхлетней девочки. В Минздраве также зафиксировали 12 фактов нападения на бригады неотложки, повреждены два десятка спецмашин скорой помощи.