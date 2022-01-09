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    17:55, 09 Январь 2022 | GMT +6

    164 человека погибли в результате беспорядков в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 164 человека погибли в результате беспорядков в стране. Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Больше двух тысяч обратились за медицинской помощью. Больше всего в Алматы - 1100, в Алматинской области – три сотни и по двести - в Жамбылской и Кызылординской областях. Сейчас на стационарном лечении находится 719 пациентов, в тяжёлом состоянии, по данным на сегодняшнее утро, - 83 человека.

    Напомним, среди погибших есть несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтвердила гибель 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырёхлетней девочки. В Минздраве также зафиксировали 12 фактов нападения на бригады неотложки, повреждены два десятка спецмашин скорой помощи.

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Происшествия, ЧС ЧП-2022 Происшествия
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