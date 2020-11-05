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164 человека из Президентского кадрового резерва трудятся в системе госуправления – Ерлан Карин

5 Ноября 2020 10:31
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164 человека из Президентского кадрового резерва трудятся в системе госуправления – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день 164 человека из Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР) трудятся на различных уровнях системы государственного управления. Такими данными поделился помощник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

«На различных уровнях системы государственного управления на сегодняшний день трудятся 164 человека из Президентского молодежного кадрового резерва. В центральных госорганах работают 90 резервистов, в местных – 41, в нацкомпаниях и других организациях – 33. 12 резервистов получили возможность проявить себя на высоких руководящих должностях.

Для всех резервистов разработаны индивидуальные планы развития, которые дополнительно прокачивают их профессиональные навыки и компетенции. На базе Академии госуправления для них проводится обучение, организуются встречи с руководством Администрации Президента, центральных госорганов.

Формирование Молодежного кадрового резерва было инициировано Главой государства в прошлом году в рамках его предвыборной платформы. Проект показывает свою эффективность.

Еще одной важной инициативой Президента в рамках деятельности Национального совета общественного доверия стало введение 30%-ной квоты для молодежи в партийных избирательных списках. Результаты внедрения данной нормы будут видны уже по итогам предстоящих выборов в Парламент и маслихаты», - заключил Ерлан Карин.


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#Президентский кадровый резерв  
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