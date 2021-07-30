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1639 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

30 Июля 2021 08:47
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1639 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают в Казахстане получать 93 580 человек. 1639 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 93 580 человек (–91 133 + и 2 447 КВИ-), из них в стационарах находится – 26 408 пациентов, на амбулаторном уровне – 67 172 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 1 639 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 345 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 180 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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