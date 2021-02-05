1635 лихачей наказаны в Павлодарской области с начала года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция наказала 1635 «лихачей». В отношении каждого составлен административный протокол по статье 593 КРКоАП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2021 года полицейскими Павлодарской области за нарушение скоростного режима при управлении автотранспортом уже задержаны 1635 водителей. В отношении каждого любителя прокатиться «с ветерком» составлен административный протокол по статье 593 КРКоАП «Превышение установленной скорости движения», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По его словам, водитель автомобиля Toyota на трассе «Павлодар-Аккулы» превысил установленную скорость движения и привлечён за это к административной ответственности, получив штраф в десять месячных расчётных показателей, то есть 29 170 тенге.

«Превышение скорости сегодня является самым распространённым нарушением правил дорожного движения, а ведь даже небольшое превышение может повлечь за собой опасные последствия. Например, превышение скорости всего на десять километров в час может увеличить остановочный путь на десятки метров», - добавил Ж. Каиров.