1635 лихачей наказаны в Павлодарской области с начала года
«С начала 2021 года полицейскими Павлодарской области за нарушение скоростного режима при управлении автотранспортом уже задержаны 1635 водителей. В отношении каждого любителя прокатиться «с ветерком» составлен административный протокол по статье 593 КРКоАП «Превышение установленной скорости движения», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
По его словам, водитель автомобиля Toyota на трассе «Павлодар-Аккулы» превысил установленную скорость движения и привлечён за это к административной ответственности, получив штраф в десять месячных расчётных показателей, то есть 29 170 тенге.
«Превышение скорости сегодня является самым распространённым нарушением правил дорожного движения, а ведь даже небольшое превышение может повлечь за собой опасные последствия. Например, превышение скорости всего на десять километров в час может увеличить остановочный путь на десятки метров», - добавил Ж. Каиров.