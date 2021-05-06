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    22:50, 05 Май 2021 | GMT +6

    163 предприятия вошли в проект «Ashyq» в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 163 предприятия Восточно-Казахстанской области вошли в проект «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Проект «ASHYQ», запущенный 26 апреля в Казахстане, направлен на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса. Приложение интегрировано с общей базой ПЦР, что позволяет определить статус физического лица.

    На 4 мая 163 предприятия Восточно-Казахстанской области вошли в проект «Ashyq».

    Среди объектов предпринимательства, вступивших в проект, сауны, фитнес-центры, спа-центры, бассейны, компьютерные клубы, боулинги, бильярды, кинотеатры, театры, предприятия общественного питания, а также осуществляющие межобластные и городские нерегулярные перевозки.

    Стоит напомнить, основная цель внедрения «Ashyq» – исключить случаи посещения общественных мест зараженными или контактными лицами. Для бизнеса – это возможность работать, даже находясь в «красной» или «желтой» зоне, восстановить свою деятельность без риска заражения населения».

    Отметим, использование приложения «ASHYQ» не освобождает субъекты предпринимательства от соблюдения санитарных норм, однако значительно сокращает риски заражения.


    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Бизнес Регионы Казахстана
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