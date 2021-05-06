163 предприятия вошли в проект «Ashyq» в ВКО
Проект «ASHYQ», запущенный 26 апреля в Казахстане, направлен на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса. Приложение интегрировано с общей базой ПЦР, что позволяет определить статус физического лица.
На 4 мая 163 предприятия Восточно-Казахстанской области вошли в проект «Ashyq».
Среди объектов предпринимательства, вступивших в проект, сауны, фитнес-центры, спа-центры, бассейны, компьютерные клубы, боулинги, бильярды, кинотеатры, театры, предприятия общественного питания, а также осуществляющие межобластные и городские нерегулярные перевозки.
Стоит напомнить, основная цель внедрения «Ashyq» – исключить случаи посещения общественных мест зараженными или контактными лицами. Для бизнеса – это возможность работать, даже находясь в «красной» или «желтой» зоне, восстановить свою деятельность без риска заражения населения».
Отметим, использование приложения «ASHYQ» не освобождает субъекты предпринимательства от соблюдения санитарных норм, однако значительно сокращает риски заражения.