163 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 19 906 человек. 163 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815 КВИ+ и 1 091 КВИ-), из них:

в стационарах находится 2 123 пациентов,

на амбулаторном уровне – 17 783 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 163 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 44 пациентов.

Напомним, за сутки 260 человек заболели коронавирусом в Казахстане.



