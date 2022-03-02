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163 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
2 Марта 2022 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 19 906 человек. 163 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815 КВИ+ и 1 091 КВИ-), из них:
в стационарах находится 2 123 пациентов,
на амбулаторном уровне – 17 783 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 163 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 44 пациентов.
Напомним, за сутки 260 человек заболели коронавирусом в Казахстане.
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