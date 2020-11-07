163 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 023 человека. 163 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 023 человека, среди которых 389 детей. В стационарах находится –2 714 пациент, на амбулаторном уровне – 3 309 человек. 163 человека находятся в тяжелом состоянии, 18 – крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 191 человек выздоровел. Также выявлено 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 64 человека выздоровели.