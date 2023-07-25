163 млн кубометров воды в год будут подавать с Иртыша в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства, земельных отношений Астаны Аян Смагулов рассказал, сколько воды забирается из трансграничной реки Иртыш для нужд столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается водопотребления из реки Иртыш, то с 2010 по 2022 год вода из канала Иртыш-Караганда не подавалась. В 2023 году из канала Иртыш-Караганда в Астанинское водохранилище будет подано 89 млн кубометров воды из-за отсутствия необходимого объема», - сообщил Аян Смагулов в ответе на запрос редакции МИА «Казинформ».

Этот объем будет постепенно увеличиваться до 2035 года.

«Новая четвертая насосно-фильтровальная станция будет получать воду из канала Иртыш-Караганда. Таким образом, к 2035 году общий расход воды из канала Иртыш-Караганда составит 163 млн кубометров в год», - говорится в ответе.