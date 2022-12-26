163 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

26 Декабря 2022, 08:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2663 человека (–2521 + и 142 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным ведомства, из них в стационарах находятся 350 пациентов, на амбулаторном уровне –2313 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

За 25 декабря коронавирусом заболели 163 казахстанца.