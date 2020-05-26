163 двора многоэтажек благоустроят в этом году в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Оставшиеся еще не благоустроенными дворы многоэтажек будут благоустроены в этом году в Таразе, передает корреспондент МИА» Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На 2020 год намечено благоустроить 163 двора многоэтажных жилых домов областного центра. В эти работы входят асфальтирование тротуаров, обустройство арычной системы, установка детских игровых площадок.

«В большей части дворов работы уже ведутся, подрядные организации укладывают асфальт, меняют негодные арычные лотки, устанавливают малые архитектурные формы и детские площадки», - пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

С работами по благоустройству дворов ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Глава региона осмотрел ход работ во дворах жилых домов 9-го и 10-го микрорайонов

Напомним, последнее благоустройство дворов в Таразе проводилось с 2011 по 2015 годы, когда была принята областная программа благоустройства дворов города Тараза за счет внебюджетных спонсорских средств. Ежегодно в порядок приводили в среднем по сто дворов. Общая сумма затрат на благоустройство таразских дворов тогда составила 356,2 млн. тенге.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году в рамках «Дорожной карты занятости» в областном центре реализуется 100 проектов по дорожному строительству, которые охватывают 130 улиц города. Будет отремонтировано и построено 88 километров автодорог и тротуаров. На эти цели из бюджета выделено 3,3 миллиарда тенге.