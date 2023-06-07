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163 ДТП произошло в Актюбинской области с начала года

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Июня 2023, 23:17
163 ДТП произошло в Актюбинской области с начала года Фото: polisia.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 163 ДТП произошло в Актюбинской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года на автодорогах Актюбинской области произошло 163 дорожно-транспортных происшествия, где 32 человека погибли, 217 получили различные телесные повреждения. В том числе, погибших детей – 5, раненых – 45.

Наибольшее количество ДТП произошло в Актобе (95) и Хромтауском (13), Алгинском, Шалкарском и Мугалжарском районах (по 8). Согласно результатам анализа, основными причинами ДТП на территории области являются превышение водителями скоростного режима, несоблюдение правил выезда на встречную полосу, обгон, непредоставление преимущества пешеходам.

Согласно анализу аварийности, на автодороге Самара – Шымкент, определены 5 участков концентрации ДТП: близ поселков Кобда (623 км), Олке (790 км), Акжар (806 км), Дон (840 км), Богетсай (892 км).

В целях предупреждения трагедий на дорогах сотрудники полиции на регулярной основе проводят профилактическую и разъяснительную работу с водителями, родителями, учащимися учебных заведений. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога», «Внимание, дети!», «Пешеход», на автодорогах – акция «Приемная на дороге».

Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения полицейскими широко используются современные цифровые технологии, в 17 местах области установлена 61 камера для автоматической фиксации нарушений ПДД, с помощью приложения «Аркан-Коргау», подключенному к планшету, сотрудники полиции задержали 88 водителей, ранее лишенных прав. Также используется беспилотный летательный аппарат и автомобильные комплексы «Автоураган», работающие в автоматическом режиме, с помощью которых с начала года пресечено более 4,5 тысячи нарушений ПДД.


Актюбинская область   ДТП   МВД РК  
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