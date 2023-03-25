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163 дома и три здания подтоплены в шести областях республики

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 15:05
163 дома и три здания подтоплены в шести областях республики Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос прохождения паводкового периода рассмотрен Координационным штабом по взаимодействию центральных и местных госорганов под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ».

Несмотря на принятые превентивные меры, талые и паводковые воды подтопили 163 жилых дома и три здания в Абайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. В Актюбинской области подтопленными остаются 13 домов, в Атырауской области – один жилой дом. Для ликвидации последствий подтоплений привлекались группировки сил и средств, насчитывающие свыше 3,5 тыс. человек, более 500 единиц техники, 300 плавательных и около 300 водооткачивающих средств. Контроль за паводковой обстановкой осуществляется республиканским и областными оперативными штабами с участием экстренных служб и организаций.

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Сейчас наблюдается повышение температуры воздуха в северных регионах страны, что усилит снеготаяние и приведет к появлению новых рисков.В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость сконцентрировать спецтехнику и запасы инертных материалов вблизи наиболее опасных участков, продолжить взрывные работы на реках и заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано. Премьер-Министр добавил, что требуется активизировать работу по информированию населения о правилах поведения при угрозе или подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон.«Надо установить четкую обратную связь с людьми и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью», — подчеркнул Алихан Смаилов. Премьер-Министр также заострил внимание на вопросе прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что зимой была тяжелая ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать возникающие вопросы.«Безусловно, прошедший зимний период обнажил накопленные проблемы в теплоэнергетике, особенно по состоянию теплосетей, самих тепловых станций и котельных. В некоторых областях возникали проблемы даже со своевременной поставкой и обеспечением угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений», — сказал Алихан Смаилов.Как отметил глава Правительства, с нынешнего года: будет усилена работа энергетического контроля; увеличится его штатная численность на 75 единиц; будет дано законодательное право проведения внеплановых проверок энергообъектов.
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